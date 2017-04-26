В редакцию DELFI Репортера обратилась жительница Риги Нэлли, которую возмутило поведение предприятия Rīgas satiksme. По словам женщины, ее 90-летнюю маму, которая в силу возраста и здоровья с трудом передвигается, заставляют ехать в центр, чтобы оформить э-талон, хотя проезд в общественном транспорте для нее все равно бесплатный. "В свою очередь, если я хочу помочь и сама оформить на маму проездной, то нужна доверенность от нотариуса, что стоит немалых денег", - говорит читательница.

"Моей маме за 90. Она прогуливается пешком, но не далее двух-трех автобусных остановок и зачастую домой возвращается уже на автобусе. Ближние поликлиника, аптека, банк... Сил на поездку в центр города и обратно у нее сейчас уже нет", - рассказывает Нэлли.

Недавно у пенсионерки закончился срок э-талона со 100% скидкой на проезд, и дочь попробовала сама оформить для мамы проездной. "Могу ли я продлить мамин талон вместо неё?" - спросила я у Rīgas satiksme. Получив отказ, я попросила телефон, по которому надеялась решить вопрос. Но дама не имела, очевидно, никаких для этого полномочий и посоветовала мне оформить доверенность. То есть Rīgas satiksme предлагает пенсионерке заплатить весьма немалую для неё сумму нотариусу, чтобы продлить своё право на полагающийся ей, согласно Правилам, бесплатный проезд?! Причём для этого ей все равно придется ехать все в тот же центр города или на расстояния, сравнимые с таковыми, так как в нашем спальном районе центров RS нет! - возмущается Нэлли.

Никакие другие варианты, оказывается, не предусмотрены. Просто удивительно! На мой вопрос: "А что такое невероятно неприемлемое может случиться в масштабах города или страны, если вместо матери за талоном поеду я?" мне ответили: "А вдруг э-талон попадёт (о, ужас!) в чужие руки!" На моё напоминание, что на фотографии данной карточки — женщина в возрасте 90 +, что эти "чужие руки" должны принадлежать той же возрастной категории, у которой есть такой же свой талон, мне возразили: "А вдруг "там" тоже потеряли и тоже не захотят/не смогут поехать продлевать". Значит, моя мама не прецедент? В итоге вопрос о мамином талоне 19 апреля был отдан на рассмотрение юристов (!) Ответа нет.

Где и кто мог бы объяснить, а зачем вообще человеку в 90+ надо приобретать этот э-талон, если по принятым Рижской Думой Правилам N. 89 (2010 г.) рижанам старше 75 лет выдано право на бесплатный проезд? Разве мало их пенсионного удостоверения? Зачем этим далеко не молодым людям надо приобретать, хранить, носить, регистрировать, менять и т.д. этот талон и всячески о нём беспокоиться? Деньги, вкладываемые на исполнение Правил N. 89, вряд ли сильно разнятся из года в год. Разве нельзя обосновывать и закладывать эти расходы, исходя из почти 7-летней их бухгалтерии и данных Рижской социальной службы? У нас что наблюдается выраженная эмиграция или иммиграция пожилого населения? И почему нет пунктов обслуживания клиентов в "спальных районах"?"

На предприятии Rīgas satiksme подтвердили, что человек, которому полагается 100%-ая скидка на проезд в общественном транспорте, действительно не может просто показать контролеру свое удостоверение - он обязан оформлять э-талон, причем это не прихоть перевозчика. "Это требование государства. Мы должны вести учет всех обслуженных пассажиров, чтобы была возможность получать от государства и Рижской думы дотации", - пояснила представитель RS Байба Барташевица-Фелдмане.

Она также отметила, что во вторник, 25 апреля, юристы связались с читательницей и рассказали, что она может сама прийти и оформить э-талон для мамы и что для этого не нужна доверенность от нотариуса.

"Конечно, желательно, чтобы за э-талоном приходил сам клиент, потому что если, например, устарела фотография, его могут сразу перефотографировать, - говорит Байба Барташевица-Фелдмане. - Но если человек не может прийти сам, оформить э-талон может доверенное лицо. Для этого клиент должен написать расписку, в которой будет написано следующее: "Я (имя, фамилия, персональный код) даю разрешение (имя, фамилия, персональный код) получить вместо меня э-талон" и подпись обеих сторон. Заявление может быть написано от руки и его не нужно заверять у нотариуса. Когда человек (уполномоченное лицо) придет получать э-талон, при себе у него должен быть документ, удостоверяющий личность. Документ лица, для которого он получает э-талон, при себе иметь необязательно".

В Риге работает семь центров обслуживания клиентов Rīgas satiksme, все они расположены в центре. "Строить в каждом "спальном" районе центр RS - дорого и нерентабельно", - пояснили на предприятии.

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