Романтика у оперы: бобер сорвал букет цветов

DELFI Репортер |





Foto: DELFI Aculiecinieks В четверг, 29 июня, в Риге у здания Латвийской Национальной оперы и балета произошла очень романтическая сцена. "Бобер на клумбе сорвал букет цветов и понес в сторону канала" — комментирует видео наш читатель Калвис.

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