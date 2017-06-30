"Бобер на клумбе сорвал букет цветов и понес в сторону канала" — комментирует видео наш читатель Калвис.
Романтика у оперы: бобер сорвал букет цветов(14)
Foto: DELFI Aculiecinieks
В четверг, 29 июня, в Риге у здания Латвийской Национальной оперы и балета произошла очень романтическая сцена.
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