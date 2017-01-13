Foto: DELFI Репортер
Как в Египте отмечают Рождество и Новый год, насколько безопасно для туристов находиться в этой стране и сколько там стоит дизель - обо всем об этом в моем небольшом обзоре.
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