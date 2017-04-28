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В редакцию DELFI Репортера обратился читатель, который на днях получил от своего мобильного оператора "письмо счастья". В нем говорилось, что c 1 июня за услуги придется платить больше. Комментируя рост цен, опрошенные DELFI Репортером мобильные операторы ссылаются на то, что новые тарифные планы предложат более широкие возможности, а также на тот факт, что начиная с июня плата за роуминг внутри Евросоюза будет отменена. Впрочем, как оказалось, цены повысят не все.
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