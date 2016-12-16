Если кто-то из вас, уважаемые читатели, в ближайшие дни отправится погулять на Белую дюну в Саулкрасты, то будьте внимательны и осторожны. Очевидцы присылают фотографии, на которых видно, что река Инчупе сильно приблизилась к дюнам, часть деревянных дорожек отсутствует. Фотографии были сделаны 11 и 12 декабря.

В Управлении по защите природы порталу delfi.lv подтвердили, что Инчупе значительно приблизилась к дюнам и что на это повлияли переменчивые погодные условия. "В результате таяния снега , в Инчупе сильно повысился уровень воды, что повлияло на течение реки", - сообщила представитель Управления по защите природы Элина Эзериня.

Впрочем, эксперты успокаивают - Белая дюна вне опасности. По словам геолога Яниса Лапинскиса, похожая ситуация наблюдалась в 2014-м году, когда Инчупе находилась там же, где и сейчас. В свою очередь, старший эксперт Управления Дайнис Озолс отмечает, что эрозия не затронула Белую дюну.

Оба эксперта указывают на то, что необходимости вмешиваться в природные процессы нет. Скорее всего, существенной эрозии в сторону деревянных настилов происходит больше не будет и в течение ближайшего года-двух во время весеннего половодья, Инчупе вновь "выровняет" свое течение в море.

Пока специалисты призывают отдыхающих не использовать деревянный настил, ведущий к морю, и соблюдать ограничительные знаки.

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