23 марта сразу несколько автоводителей получили штраф в размере 40 евро за неправильную парковку у магазина Mini Rimi на улице Калнциема. Оказалось, что "стоять" там теперь можно не больше часа. Знак был установлен недавно и обслуживающая компания Loras nami специально отправила на объект полицию, чтобы проверить, соблюдают ли водители новые правила, пишет delfi.lv.

"Когда в десять вечера я увидела у магазина Mini Rimi на улице Калнциема машину муниципальной полиции с включенными маячками и полицейских с "каменными" лицами что-то объясняющих солидной даме, то удивилась: интересно, что могло произойти? На глазах у полицейских я припарковала машину и забежала в магазин за хлебом с молоком. Вернулась буквально через несколько минут. Когда я садилась в машину, ко мне подошел полицейский, постучал в окошко и выписал штраф 40 евро", - рассказывает Дигне.

По словам читательницы, на парковке находилось еще пять машин, и все они получили "горчичники". Водители просто не заметили недавно установленный знак Nr. 840, в зоне действия которого автомобиль нельзя оставлять больше часа.

Дигне шокировало поведение полицейских, которые даже не пытались ее понять. По мнению женщины, гораздо человечнее было бы просто предупредить водителей, нарушивших правила парковки, тем самым призывая их быть более внимательными.

Территория, на которой находится автостоянка, принадлежит компании Loras nami. Там рассказали, что раньше здесь был установлен дорожный знак Nr. 537. Однако 15 марта он был дополнен знаком Nr. 840 с временным ограничением - теперь оставлять машину можно не больше, чем на час. Новые знаки согласованы в отделе контроля по организации дорожного движения ГАО Latvijas valsts ceļi.

По словам руководителя бюро Loras nami Линды Шубе, они попросили полицию съездить на объект и проверить, как водители соблюдают новые правила парковки. При этом в компании заверили, что хозяин недвижимости никак не может повлиять на принятые полицейскими решения - будь то предупреждение или оформление протокола.

В Рижской муниципальной полиции сообщили, что 23 марта на автостоянке по адресу Калнциема 41 было составлено семь протоколов. Стражи порядка отправились с проверкой на объект, так как из магазина поступила жалоба, что водители регулярно нарушают правила парковки. "Большая часть торговых сетей заключают договор с операторами парковок, чтобы контролировать, соблюдают ли водители правила. Каждый магазин сам решает, как действовать. В этом случае представители магазина обратились в полицию", - отметил представитель Рижской муниципальной полиции Томс Садовскис.

Он также добавил, что в случае нарушения правил парковки без предупреждения сразу выписывается штраф.

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