Если вы думаете, что можете бесплатно проскочить в Юрмалу и вам за это ничего не будет, то глубоко ошибаетесь. Полиция бдит, и пускай не сразу, но штрафы все-таки присылает. Так под занавес летнего сезона некий водитель получил сразу 19 штрафных квитанций на сумму 950 евро. DELFI Репортер решил разобраться, каким образом отслеживают нарушителей и почему штрафы приходят пачками.

Как вычисляют нарушителей

Платный въезд в Юрмалу действует с 1 апреля по 30 сентября. Платить нужно 2 евро, причем с этого года и мотоциклистам. Средства, полученные за пропуска, самоуправление перечисляет в основной бюджет города и тратит на развитие туризма, уход за окружающей средой, охрану памятников культуры и обеспечение общественного порядка.

Как сообщили в Юрмальской думе, в этом году был введен более строгий контроль за покупкой пропусков. Следить за порядком полицейским теперь помогает техника. При въезде в город, над шоссе, установлены специальные фотокамеры, которые фиксируют номера въезжающих транспортных средств. Далее самоуправление сравнивает полученные фото с базой данной, в которой содержится информация о зарегистрированных пропусках. "В базе данных можно видеть информацию о выданных долгосрочных пропусках и тех пропусках, которые были приобретены, используя услуги SIA Mobilly или SIA Rīgas karte. Таким образом муниципальная полиция получает информацию о тех автомашинах, которых въехали в город без пропусков", - рассказывает представитель Юрмальской думы Зане Лейте.

В свою очередь, покупку одноразовых пропусков в кассовых аппаратах при въезде в город как и прежде контролируют полицейские.

Штраф может прийти через полгода

За въезд в Юрмалу без пропуска предусмотрен штраф в размере 50 евро. Причем административное дело может быть начато в течение шести месяцев с момента совершения нарушения.

"Констатировав нарушение, владельцу или держателю автомашины отсылается повестка с просьбой явиться в муниципальную полицию. Если человек не приходит, то протокол (в конкретном случае протоколы) составляют без него. Если у человека сразу несколько нарушений, и он не явился на составление протокола, то ему отсылаются все составленные протоколы за конкретное нарушение", - рассказывает Зане Лейте.

Статья 276.1. Кодекса административных правонарушений предусматривает частичное освобождение от уплаты штрафа за одно нарушение один раз в год. "Однако, согласно нормативным актам, частичное освобождение от штрафа не может быть применено в том случае, если человек не явился в полицию, то есть он должен прийти на составление протокола и необходимо выполнить другие оговоренные в нормативных актах условия", - отмечает представитель Юрмальской думы. То есть в данном случае платить придется по полной.

Полицейских заменят камеры

На данный момент на въезде в Юрмалу стоят 13 кассовых аппаратов. В некоторых из них при покупке одноразового пропуска система просит указать номер машины. В будущем вводить номер машины нужно будет на всех кассовых аппаратах. Также планируется установить у полицейского поста фотокамеры, которые наподобие тех, что сейчас над шоссе, будут фотографировать номера машин. Это позволит проверять, купил ли водитель одноразовый пропуск или просто проехал мимо кассового аппарата.

Таким образом в будущем Юрмальская дума планирует полностью автоматизировать процесс контроля за покупкой пропусков, что позволит облегчить работу полиции, а также более эффективно ловить нарушителей.

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