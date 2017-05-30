Случай в Пурвциемсе: автоводитель и велосипедист не поделили улицу

DELFI Aculiecinieks |





В понедельник в Риге на улице Ницгалес произошел конфликт межлу водителем микроавтобуса и велосипедистом, сообщает Delfi Aculiecinieks читательница Сабине. На видео можно увидеть, как водитель микроавтобуса атакует велосипедиста - возможно, велокурьера. Причина конфликта неизвестна.

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