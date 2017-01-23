Это забавное видео читатель Delfi нашел в Facebook. Парни смотрят по телевизору соревнования по санному спорту и в шутку пробуют повторить увиденное в домашних условиях.

В домашней обстановке они изображают разгон на санях-двойках и далее - воображаемый спуск по трассе с поворотами вправо-влево. Для веселого ролика настоящие гоночные сани им не потребовались.

"Очень здорово и смешно получилось! Кстати, если прислушаться, то можно услышать, как комментатор по телевизору говорит: "Ну, не так все страшно!" ("Nu nav tik traki"), - смеется читатель.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!