Сегодня, в Международный женский день, торговые центры просто соревнуются в оригинальности и масштабности поздравлений. "Днем на стоянку у торгового центра Spice приземлился вертолет, на борту которого находились сотни роз", - сообщил Арнис.

В свою очередь, в Центре интерьера и деликатесов mc2 посетителей приветствует огромная цветочная рыба. Композиция создана из более чем 500 различных растений и цветов: антуриумов, гвоздик, гербер, лилий, тюльпанов, роз, орхидей, хризантем и других. Пестрый цветочный ковер достигает 2 метров в длину и 1.6 метров в высоту.

"Центр интерьера и деликатесов mc2, а также „Gastronome” очень многие узнают по широчайшему рыбному ассортименту в Латвии, где можно приобрести свежую рыбу и другую рыбную продукцию, а также отведать её на месте в ресторане „Seafood Gastronome” и гриль-баре. Поэтому выбор цветочной композиции в форме рыбы – вполне закономерен. Кроме того, рыба с давних времен символизирует мудрость, любовь, плодородие, изобилие и удачу. В праздник 8 марта mc2 и „Gastronome” хотят пожелать всем представительницам прекрасного пола встретить весну со светлым, жизнерадостным и красочным настроением ”, - говорит автор идеи, директор департамента маркетинга многопрофильной компании ООО Reaton Кестутис Исакас.

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