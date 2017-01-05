В редакцию DELFI Репортера обратился водитель, которого за превышение скорости оштрафовали на Южном мосту. Курьезность ситуации заключается в том, что сначала полицейские заявили, что Юрий едет слишком медленно. Когда же водитель увеличил скорость, он получил штраф.

"Уважаемые автолюбители. Все вы знаете, что на съезде с Южного моста, когда едешь в сторону Плявниеков, установлен радар. Там еще рядом съезд на улицу Пиедруяс. Не так давно перед ним появился знак "50" и "снежинка" снизу. Подскажите пожалуйста, как работает эта комбинация знаков? - пишет Юрий.

История такова. После появления этих знаков, я на всякий пожарный стал ездить 50-60 км/ч, за что в начале декабря был остановлен полицией и получил устное внушение, что ехал слишком медленно и не знаю знаки. Признаюсь, что не особо помню их разъяснение на этот счет. Я начал ездить быстрее, весь декабрь ездил 70 км/ч под этим радаром и вдруг получаю штрафы за два дня. За превышение.

Я не могу уловить последовательность и движение мысли... Если "снежинка", значит зимнее время, то почему штрафы только за два дня? Я нарушал каждый рабочий день. Если это снегопад означает, то там что, датчик снега в радаре стоит? Да и снега толком не было".

Установкой дорожных знаков занимается Департамент сообщения Рижской думы. Вот туда за разъяснениями и обратился DELFI Репортер.

"Информируем, что на эстакаде третьего уровня Южного моста у улицы Лубанас максимально допустимая скорость составляет 50 км/ч. После окончания зимнего сезона на этом месте снова появится знак "70". Под знаком Nr.323 "Максимально допустимая скорость движения" установлен дополнительный знак Nr.846 "Скользкая дорога", который согласно Правилам дорожного движения предупреждает водителей о том, что впереди скользкий участок дороги, покрытый снегом или льдом", - сообщила представитель Департамента сообщения РД Уна Ахуна - Озола.

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