При обрушении магазина Maxima машина Антона Ряхина оказалась полностью уничтожена. Мужчина обратился в страховую компанию Ergo за возмещением убытков, однако, деньги не получил до сих пор. В разговоре с порталом delfi.lv страховщики объяснили, что выплатят возмещение только тогда, когда в судебном порядке будут установлены виновные в трагедии лица.

Антон Ряхин - один из выживших в Золитудской трагедии. Вечером 21 ноября 2013 года он заехал в магазин Maxima. В этот момент произошло обрушение крыши. К счастью, мужчина не пострадал, но когда он выбежал из разрушенного магазина, то увидел, что его машина полностью уничтожена.

Антон обратился в страховую компанию Ergo за компенсацией, однако, денег не получил до сих пор. "Скоро будет уже четыре года, как я жду возмещения от Ergo. На все мои вопросы "когда я смогу его получить"(сумма, кстати, не такая уж и большая - только 3394,97 евро) я все время получаю уклончивые ответы, - рассказывает Антон. - Неужели я действительно никогда не получу эту сумму? Неужели суд - это единственный способ, как простой человек может получить свои деньги от страховщика? В конце концов, свои обязательства необходимо выполнять".

"На автомобиль не был оформлен полис KASKO, поэтому возмещение убытков клиент может требовать в гражданско-правовом порядке. Однако это означает, что нужно ждать решения суда, по которому будут установлены виновные лица. До этих пор страховщик не имеет права определять, кто виноват и выплачивать возмещение", - сообщила представитель компании Ergo Insurance Агнесе Гринберга.

По словам директора Департамента регулирования возмещений Ergo Insurance Иварса Висманиса, лицо в гражданско-правовом порядке имеет право требовать возмещения убытков с того лица, которое признано виновным или ответственным в порче его автомобиля. Чтобы страховая компания могла выплатить пострадавшей стороне возмещение в рамках заключенного договора, необходимо решение суда (или другого компетентного учреждения). "В конкретном случае, несмотря на то, что у компании Ergo заключены договоры страхования гражданско-правовой ответственности со многими юридическими лицами, участвующими в деле о Золитудской трагедии, на данный момент в нашем распоряжении нет вступившего в силу постановления или другого правового основания о констатации случая гражданско-правовой ответственности в отношении конкретного лица, с которым заключен договор. Соответственно у Ergo на данный момент нет права выплачивать возмещение пострадавшим сторонам, в том числе по факту порчи автомобилей, если у лица не было страхового полиса KASKO", - отметил Висманис. Он также сообщил, что Ряхину объяснили причины, по которым он не может получить возмещение.

Отметим, что это уже не первый случай, когда у страховой компании Ergo возникают разногласия с участниками Золитудской трагедии. Ранее в суд с иском против компании Ergo обратились представители SIA Tineo, которому принадлежал магазин Maxima. В 2012 году фирма приобрела здание на ул. Приедайнес у Homburg Zolitude, а затем сдавало помещения SIA Maxima Latvija. Основанием для иска послужило то, что страховщик отказывается выполнять свои обязательства и компенсировать убытки, которые возникли в ноябре 2013 года, когда из-за ошибок, допущенных третьими лицами в ходе проектирования и строительства было уничтожено имущество SIA Tineo. Сумма иска составляет 1,3 млн евро.

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