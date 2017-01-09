Согласно поправкам к закону "О налоге на эксплуатацию транспортного средства и налоге на легковые транспортные средства предприятий" с 1 января 2017 года отменяется налог на легковые автомобили и мотоциклы. Этот налог автоводители платили, первый раз регистрируя автомобиль в Латвии. Впрочем, не спешите радоваться. Как правильно заметил читатель - "убрав один налог, они заменили его на другой".

С 1 января 2017 года на 7,4% увеличена ставка эксплуатационного налога на автомобили. Она повышена для всех. Вот почему многие читатели были неприятно удивлены новой суммой.

В Министерстве сообщения пояснили, что ставка налога не менялась с 2010-года. "Беря во внимание уровень инфляции, ставку было решено повысить на 7,4%", - пояснил руководитель отдела коммуникаций Министерства сообщения Айвис Фрейденфелдс.

Кстати, если кто-то думает, что вместе с повышением налога автоматически улучшится состояние дорог, то это вряд ли. Деньги, которые автоводители платят в качестве эксплуатационного налога, уходят в общий государственный бюджет, который затем "распиливается" между разными министерствами.

Теперь о том, каким образом эксплуатационный налог будет рассчитываться с 1 января 2019 года:

- для автомобилей, зарегистрированных после 31 декабря 2008 года, налог будет привязан к уровню выбросов диоксида углерода (CO2);

- если автомобиль впервые был зарегистрирован в Латвии в этом году (то есть после 1 января 2017 года), то ставка налога по СО2 будет применяться в том случае, если авто "младше" 2009 года;

- для авто, зарегистрированных до 2009 года, налог будет высчитываться по нынешней системе, суммируя такие компоненты как мощность двигателя, объем двигателя и полная масса транспортного средства;

- для авто, зарегистрированных до 2005 года, налог будет высчитываться, учитывая полную массу автомобиля.

"Из практических соображений, привязку налог к СО2 нельзя применить ко всем транспортным средствам, так как единая методика расчётов, действующая в странах ЕС, вступила в силу только в 2008-м году. То есть для более старых автомобилей данные могут быть субъективны или их вообще может не быть", – пояснил представитель CSDD Роландс Румба.

Предполагается, что новая схема начисления налога с привязкой к СО2 будет стимулировать автовладельцев к переходу на более дружелюбные к окружающей среде машины. Зачем это нужно? По-видимому для того, чтобы Латвия могла выполнить обязательства по переходу на возобновляемые источники энергии. Латвия поставила перед собой максимально амбициозные задачи. К 2020 году наша страна обещает обеспечить за счет "чистой" энергии 40% от всего объема потребления. В среднем по ЕС страны ориентируются на 20%.

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