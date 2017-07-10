В воскресенье, 9 июля, результате обрушения декораций в киногородке Cinevilla пострадали пять человек, в том числе дети. Среди пострадавших сестра Натальи из Санкт-Петербурга. Женщина получила перелом пятки и теперь ей два месяца придется провести в Латвии, пока не снимут гипс.

В воскресенье Наталья с семьей отправилась на экскурсию в киногородок Cinevilla. По словам женщины, раньше они уже там были, им понравилось, поэтому решили свозить туда сестру с ребенком, которые приехали в гости из Питера.

"Там с весны стоят новые декорации. И вот когда сестра с детьми поднялась наверх, конструкции рухнули. Они упали с четырехметровой высоты! Там еще были две женщины, они упали первыми, моя сестра на них, а сверху дети, - рассказывает Наталья. - Мы сразу стали звонить в "скорую". Приехали несколько бригад. Одна женщина доставлена в больницу Гайльэзерс с открытыми переломами ног, другая с травмами спины в "Страдыни". У моей сестры перелом пятки в трех местах. Ей наложили гипс на два месяца. Дети, к счастью, отделались испугом и царапинами, так как упали на взрослых".

В Службе неотложной медицинской помощи подтвердили, что в воскресенье, примерно в три часа дня, получили вызов в киногородок Cinevilla, где люди упали с высоты 3-4 метра. "С места происшествия медики доставили в больницы трех пострадавших - у 79- летней женщины констатирована травма спины и грудной клетки, у 74-летней женщины - перелом ног и травма спины, в свою очередь, у 26-летней женщины - травма ноги. На месте происшествия были также двое детей - шестилетние мальчик и девочка, однако, родители от помощи медиков отказались, так как жалоб у детей не было", - сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

Наталья до сих пор не может прийти в себя после случившегося. "Обрушилась конструкция крепости, при этом никаких предупреждающих лент не было!!!" - утверждает женщина.

В свою очередь, менеджер киногородка Cinevilla Марекс Дамбис, рассказал, что еще на входе посетителей предупреждают о том, что на территории строят новые декорации и что лезть на них запрещено. "Информация об этом на латышском и английском языках размещена у кассы. Кроме того, при покупке билетов, кассир устно предупреждает об этом. Также информационные стенды размещены на территории, а сами объекты огорожены лентами, конкретно этот красно-белой. Возможно, ее просто кто-то порвал. Когда после случившегося родственник пострадавших показал место ЧП, лента действительно была разорвана", - говорит представитель Cinevilla.

По словам менеджера, высота, с которой упали люди - 2-3 метра. Пока неясно, что именно произошло - или выпала доска, или платформа, на которую поднялись люди, не выдержала нагрузки.

По словам Марека Дамбиса, он лично звонил "скорую", которая приехала очень быстро. Также на место ЧП прибыла полиция, которая и будет выяснять точные обстоятельства случившегося.

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