"На улице Иерикю что-то происходит. Наблюдаем с офиса уже часа два. Кто-то в доме", - написала Анна. В Государственной полиции сообщили, что в квартире закрылся агрессивный и, возможно, вооруженный мужчина.

Вызов на место происшествия поступил в 16.00. На данный момент с мужчиной проводятся переговоры, возможно, он пьян. На место ЧП прибыло несколько полицейских экипажей и другие оперативные службы.

Около восьми вечера после трехчасовых переговоров полиции удалось задержать дебошира. "Мужчина сам открыл дверь, показал и отдал полицейским оружие", - сообщила представитель Государственной полиции Симона Гравите.

В квартире никого кроме мужчины не было.

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