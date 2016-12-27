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В Пурвциемсе пропала собака: помогите найти(3)
Foto: Mokka
Вечером 27 декабря, в рижском микрорайоне Пурвциемс, в районе "Дома мебели" пропала собака - шелти (мини колли), триколорная девочка, отзывается на имя Мокка.
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