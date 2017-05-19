В Риге пройдет акция "Цветы для Золитуде - Цветы Памяти"

"Сейчас на месте трагедии - голые камни и четыре деревца, и мы хотим это исправить. Каждый, кто принесет в этот день горшочек с рассадой летних цветов, получит в подарок нашу книгу "Помни Золитуде".

Члены товарищества "Zolitūde 21.11" будут на месте уже с 11:00 - мы будем полоть сорняки. Инструменты мы тоже принесем, так же, как и воду для тех, кто будет работать. Очень надеемся, что хотя бы четыре клумбы перед памятником нам удастся украсить цветами. Заранее большое спасибо всем, кто придет, мы очень надеемся на вашу поддержку".

Какие цветы приносить: лучший вариант - это "леденцы" ('ledenes") или короткие петунии (zemās petūnijas). Впрочем, сгодятся любые именно летние цветы - те, которые цветут раз в год, но всё лето, до осени. Если кто-то хочет принести многолетники - тоже можно!

P.S.: "О ситуации с мемориалом: владелец многоэтажного здания и подземной автостоянки, оставшихся от комплекса разрушенной "Максимы", компания "Homburg Zolitūde" находится в стадии неплатежеспособности. Само здание по суду забрал латвийский филиал банка "Eesti krediit pank", где оно было заложено за 6 миллионов евро. 23 мая судебный исполнитель выставляет недостроенный дом со статусом "A klases grausts" на аукцион с начальной стоимостью 3 миллиона 200 тысяч евро, на котором у Рижского самоуправления не будет права первой руки. Переговоры о судьбе здания Рижская Дума начнет после того, как определится новый хозяин этой недвижимости "на крови". А пока мы просто посадим там цветы".

Foto: Zolitude 21.11