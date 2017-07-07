Вот такой отпечаток лапы обнаружили жители кооператива "Зиемельблазма" в Саулкрасты. В Латвийском государственном институте лесоведения Silava порталу delfi.lv подтвердили - след принадлежит медведю. При этом некоторым жителям удалось увидеть не только следы, но и самого косолапого. Причем прямо у себя во дворе.

Жительница Саулкрасты Ингуна Плумане показывает следы медведя по всему двору и говорит, что выходить на улицу теперь немного страшно, сообщает программа "Сегодня вечером" на LTV7. "Моя внучка смотрела в окно и сказала, что по двору бежит огромная мохнатая собака с густой шерстью. Она немного испугалась. Мы подумали, раз собака, значит, бояться нечего. Но позже моя соседка спросила у меня: "А вы уже знаете про медведя"? Тогда мы поняли, что эта мохнатая собака и была медведем. Потом мы начали осматривать двор, и повсюду нашли его следы", - рассказывает женщина.

По словам маленькой Николы, внучки Ингуны, в 8 часов утра они собирались на рынок в Скулте, и тут она увидела во дворе мохнатое животное. Девочка признается, что не сразу поняла, кто это, но все равно было страшно. "Обычно собак я не боюсь, хоть и подумала, что это собака. Он бежал на четырех лапах и с большой скоростью", - вспоминает она.

В год в Латвии наблюдается от 30-ти до 50-ти медведей, но все они не местные и пришли к нам из Эстонии. Дело в том, что в период спаривания взрослые медведи очень агрессивны, а более молодые медведи или медведицы, которые не хотят спариваться, сбегают в Латвию. Вполне возможно, что в будущем они начнут размножаться и в нашей стране.

"Медведь — животное такое большое, серьезное, он не всегда будет убегать. Если он знает, что человек его заметил, то чаще всего будет отступать с уважением", - говорит главный исследователь Латвийского государственного института лесоведения Silava Янис Озолиньш.

По словам специалиста, увидев медведя, нужно спокойно отступать - нельзя бежать, делать резкие движения или издавать громкие звуки. Лезть на дерево также не советуют, ведь медведь лазает по деревьям лучше людей. В свою очередь, если медведь поднимается на задние лапы, это еще не значит, что он готовится к нападению, он просто хочет лучше изучить местность.

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