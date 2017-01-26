ВИДЕО: А теперь включаем ручной режим, или Как в Латвии обрабатывают дороги

DELFI Репортер |





Это видео было снято в четверг днем на улице Калнциема. "Снегоуборочная машина остановилась на обочине, водитель (или помощник) запрыгнул на грузовой отсек, в котором находилась специальная смесь для посыпания улиц, и начал бросать куски смеси на дорогу", - пишет Янис. "Так в Латвии обрабатывают дороги", - смеясь, подытожил читатель. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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