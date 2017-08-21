"Наблюдал прекрасным воскресным утром вот такого персонажа. Была вызвана муниципальная полиция, которая приехала через 15 минут. После списывания данных персонаж был отпущен. Вопрос: это нормально отпускать человека в невменяемом состоянии, что он продолжит разгуливать по улицам аки зомби?" - интересуется Станислав.

В Рижской муниципальной полиции подтвердили, что в воскресенье, 20 августа, получили вызов на улицу Русес. Сообщалось, что во дворе многоквартирного дома, на земле лежит мужчина. "Прибыв на место, стражи порядка разбудили его. Мужчина находился в явном алкогольном опьянении, однако, вел себя спокойно и после разговора с полицией обещал идти домой спать", - рассказал представитель РМП Томс Садовскис.

В ходе проверки личных данных, было установлено, что мужчина не находится в розыске. Также выяснилось, что он живет совсем рядом. "После превентивной беседы, мужчина отправился к себе домой", - отметил Садовскис.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!