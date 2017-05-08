Как уже сообщал DELFI, в субботу, 6 мая, в Рижский порт прибыла техника и экипировка вооруженных сил Канады. Техника необходима для поддержки возглавляемой Канадой многонациональной группы, которая прибудет в Латвию в июне в рамках расширения присутствия сил НАТО.
В течение ближайших дней техника вооруженных сил Канады будет доставлена на Адажский полигон.
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