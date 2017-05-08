В понедельник, 8 мая, водителям, следовавшим по Яунциема гатве, пришлось на время остановиться, чтобы пропустить колонну военной техники НАТО. "Латвийцы могут спать спокойно! Нас защитят! - написал Валерий, приславший в редакцию это видео.

Как уже сообщал DELFI, в субботу, 6 мая, в Рижский порт прибыла техника и экипировка вооруженных сил Канады. Техника необходима для поддержки возглавляемой Канадой многонациональной группы, которая прибудет в Латвию в июне в рамках расширения присутствия сил НАТО.

В течение ближайших дней техника вооруженных сил Канады будет доставлена на Адажский полигон.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!