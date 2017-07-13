ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ: Прожить ночь за 40 секунд

DELFI Репортер |





"Эти 40 секунд покажут, что происходит с природой за окном, пока мы спим. Видео снято в Адажи, в ночь с 10 на 11 июля 2017 года", - рассквазывает Михаил. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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