Пассажиры парома Isabelle продолжают делиться пережитым во время шторма. На сей раз в распоряжении редакции оказалось видео, на которм отчетливо видны масштабы бедствия.

Люди с трудом могут устоять, приходится искать на что опереться. Тяжелые автоматы по выдаче напитков скользят по полу туда-сюда... Одним словом, этот вояж пассажиры запомнят надолго.

Как уже сообщал DELFI Репортер, в ночь на четверг паром Isabelle, принадлежащий компании Tallink Grupp, попал в шторм. Утром он благополучно причалил в порт Стокгольма. По словам директора по маркетингу и продажам Tallink Latvija Байбы Муцениеце, сам паром поврежден не был и пассажиры находятся в безопасности.

В ту же ночь в шторм попал еще один паром, принадлежащий компании Tallink Grupp. Примерно в 03.40 на пароме Romantika сильный ветер сломал антенну, которая, падая, задела один из иллюминаторов и пробила его. В компании сообщили, что поврежденный иллюминатор находится в баре Tango, что на 6-й палубе. Вода залилась в основном только в это помещение и совсем чуть-чуть в отдельные каюты на пятой палубе.

Одним из пассажиров, чью каюту залило, оказался Владимир.

В Ригу паром прибыл с 11-часовым опозданием.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!