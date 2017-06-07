Во вторник на территории Булдурской средней школы садоводства читатель портала DELFI снял на видеокамеру мужчину, который нарвал в школьном парке букет рододендронов.

Когда читатель спросил его, знает ли он, что для того, чтобы рододендроны выросли и расцвели, требуется очень много времени, тот нисколько не смутился и ответил: "Чем их больше ломаешь, тем лучше они растут. Это как с сиренью". Читатель пообещал, что сообщит о нарушителе в полицию.

В Государственной полиции порталу Delfi.lv сообщили, что еще не получили соответствующее заявление, а без него дело не может быть начато. В свою очередь, директор Булдурской средней школы садоводства Анта Спаринска с сожалением отметила, что не все понимают, что школьный парк - это не частный садик, в котором можно рвать все, что душе угодно. "Мы не будем обращаться в полицию с заявлением, так как размер ущерба небольшой. Но, конечно, тем школьникам, которые сажали эти растения и заботились о них, будет очень больно смотреть на сорванные цветы", - отметила она.

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