"Спуск к лебедям на Кенгарагском променаде многим известен и за пределами района. Сегодня днем наблюдала ранее невиданную картину. Лебеди, которые ранее концентрировались исключительно на спуске, вышли на сам променад", - пишет Маргарита.

"Народ их, конечно же, аккуратно обходил. Интересно, чем такое поведение птиц объясняется?" - интересуется читательница.

Орнитолог Латвийского Музея природы Дмитрий Бойко порталу delfi.lv сообщил, что в поведении птиц нет ничего удивительного. "Лебеди, которых мы видим на видео, уже давно научились клянчить у людей хлеб. Променад в Кенгарагсе превратился для них в место кормежки", - говорит специалист, добавляя, что, скорее всего, ночуют птицы на незамерзших водоемах, например, у Рижской ГЭС, а днем возвращаются обратно в Кенгарагс.

Орнитолог призывает жителей не забывать о прирученных лебедях и продолжать их кормить. "Они остаются на зимовку в Латвии в том числе и из-за того, что их кормят", - говорит он.

Одновременно Дмитрий Бойко обращает внимание на большое количество мусора на променаде, в том числе пластиковых пакетов, которые, очевидно, остались после кормления птиц. "На мой взгляд, самоуправлению стоило бы задуматься о замене открытых мусорных контейнеров на закрытые, чтобы избежать загрязнения променада и Даугавы", - говорит он.

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