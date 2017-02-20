Видео: этот автоводитель "поставил дымовую завесу" на Рижской объездной дороге

DELFI Aculiecinieks |





На Рижской объездной дороге, между Упесциемсом и Муцениеки, у одной из автомашин возникли серьезные проблемы с двигателем, сообщает Delfi Aculiecinieks Ансис.

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