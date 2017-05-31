ВИДЕО: Этот полет дрона над Ригой напомнит каждому, насколько красива столица Латвии(3)
Читатель портала Delfi Эдгар Айзпурс поделился с редакцией видео, на котором столица Латвии показана с не самого обычного ракурса.
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