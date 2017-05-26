Полиция самоуправления Риги получила сообщение о драке, однако к моменту прибытия экипажа участники конфликта уже разъехались.
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В пятницу около 13 часов в Риге, на улице Краста произошел конфликт между двумя мужчинами, сообщает Delfi Aculiecinieks.
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