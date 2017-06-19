"Вчера вечером немного полетал на месте пожара и смонтировал короткое видео", - пишет Евгений.

Как сообщалось, вызов на место происшествия пожарные получили в воскресенье, около 15.50 от очевидцев, которые заметили у Вентспилсского шоссе огромный столб черного дыма. Как выяснилось позже, горела нелегальная свалка, на которой хранилось около 23 тонн отходов.

Общая площадь возгорания составила 12 000 квадратных метров. Сгорел также ангар площадью 10 квадратных метров. На помощь пожарным было направлено два пожарных поезда, автоцистерны Государственной службы леса и вертолет Национальных вооруженных сил.

После более чем 12 часов тушения сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы удалось локализовать пожар. Никаких конкретных версий о причинах возгорания пока не выдвигается, однако не исключается вероятность умышленного поджога.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!