Утром в понедельник, 29 мая, читатель Delfi Мартиньш запечатлел, как по Вентспилсскому шоссе на военную базу в Адажи перегоняют бронетехнику США. В Латвию американцы прибыли для участия в военных учениях Saber Strike, которые пройдут с 3 по 15 июня.

Перед этим техника была выгружена в Вентспилсском порту. Согласно официальным заявлениям, США будут представлены более чем 400 морскими пехотинцами.

Ежегодные объединенные учения сухопутных и воздушных сил Saber Strike под командованием сил США в Европе будут проходить в Латвии 3-15 июня. В них будут участвовать военнослужащие из Латвии, Литвы, Италии, Норвегии, Великобритании, Польши, Словакии и США.

Цель учений — усовершенствование региональной стабильности и безопасности, укрепление эффективности партнеров и улучшение взаимодействия между вооруженными силами стран-членов НАТО.

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии напоминают, что во время учений по латвийским автодорогам будет перемещаться военная техника, а в воздушном пространстве — военные самолеты и вертолеты.