Читатели портала DELFI продолжаются делиться фотографиями и видео наводнения в Плявиняс. Так выглядел ледоход на Даугаве у Екабпилса и Плявиняс в воскресенье, 12 марта. Видео прислал Дмитрий Демченко.

DELFI уже сообщал, что ситуация в Плявиньском крае в воскресенье изменилась незначительно, уровень воды немного упал, и из пяти ранее затопленных зданий в воде остается только фундамент здания музыкальной школы, рассказала председатель думы Плявиньского края Гунта Жилде. Все ответственные службы дежурят и готовы отреагировать, если в реке начнется какое-либо движение.

А эти кадры сделал еще один читатель портала DELFI Мартиньш Контантс.

Пользователь соцсети Facebook Дзинтарс опубликовал снятое с дрона видео, на котором видна вся сила природы. С высоты птичьего полета можно очень хорошо рассмотреть все последствия наводнения.













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