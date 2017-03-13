По словам председателя Плявиньской краевой думы Гунты Жилде, жители подтопленых домов в Плявиняс временно переселились к родственникам или знакомым, либо перебрались жить на вторые этажи зданий.
ВИДЕО: Как выглядит наводнение в Плявиняс с высоты птичьего полета
Foto: Kadrs no video
Пользователь соцсети Facebook Дзинтарс опубликовал снятое с дрона видео, на котором видна вся сила природы. С высоты птичьего полета можно очень хорошо рассмотреть все последствия наводнения.
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