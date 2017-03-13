ВИДЕО: Как выглядит наводнение в Плявиняс с высоты птичьего полета

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Foto: Kadrs no video Пользователь соцсети Facebook Дзинтарс опубликовал снятое с дрона видео, на котором видна вся сила природы. С высоты птичьего полета можно очень хорошо рассмотреть все последствия наводнения.

По словам председателя Плявиньской краевой думы Гунты Жилде, жители подтопленых домов в Плявиняс временно переселились к родственникам или знакомым, либо перебрались жить на вторые этажи зданий.









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