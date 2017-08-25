Из-за проливных и затяжных дождей сильно досталось Резекне. Вот как выглядит город с высоты птичьего полета сегодня.

Не остались в стороне и юные читатели DELFI Репортера. "Это просто ужас", - говорит мальчик и показывает затопленные огороды и качели на улице Миера.

Как уже сообщалось, вечером в четверг в Латгале закончились интенсивные ливни, и количество осадков, выпавших в Резекне за 32 часа, составило 159 мм или 229% от нормы августа, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Количество осадков в Резекненском крае достигло почти четверти годовой нормы. Такие ливни прошли здесь впервые в истории метеорологических наблюдений.

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