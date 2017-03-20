В минувшее воскресенье контролер Rīgas satiksme безуспешно пыталась высадить из трамвая безбилетного клоуна. "Заяц" носился по салону и категорически отказывался выходить, что очень веселило пассажиров.

На самом деле трамвай был взят в аренду, а бегает и кричит - аниматор, которого пригласили для детей. "День рождения был совмещенный - в одной части приятеля, а в другой - его дочери", - рассказал DELFI Репортеру один из гостей.

В компании Rīgas satiksme сообщили, что услуга аренды общественного транспорта доступна уже много лет. "Арендовать можно любой общественный транспорт - будь то троллейбус, автобус или трамвай. Причем, что касается последнего, то можно взять напрокат как ретро-трамвай, так и современный, низкопольный", - рассказала Байба Барташевица-Фелдмане.

На домашней странице RS в разделе "Аренда транспорта" сказано, что один час аренды ретро-трамвая днем стоит 85 евро, а ночью - 92,65 евро. Расценки на низкопольный трамвай ощутимо выше - днем 215 евро, ночью 227,90 евро.

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