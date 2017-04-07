Рижская дума отметила розовым цветом бракованную брусчатку на Кр. Барона. Брусчатку, которую нужно заменить, так как она раскололась или деформировалось. "Розовыми пятнами покрыта почти вся улица!" - пишет шокированный читатель.

"Вопрос - кто виноват в том, что брусчатка в таком катастрофическом состоянии? Производитель? Строители? Проектировщик?" - задается вопросом читатель.

Как сообщил и.о. директора Департамента сообщения Рижской думы Эмилс Якринс, специалисты вместе со строителями обследовали объект и констатировали дефекты. "Отметки, которые видны на брусчатке, были сделаны строителями с целью обозначить дефекты. Их строители должны будут устранить за свой счет, так как срок гарантии еще не истек. После этого специалисты Департамента сообщения вместе с ответственными за проведение работ строителями повторно обследуют объект, чтобы убедиться в том, что все дефекты устранены", - рассказал Якринс.

Уже в пятницу, 7 апреля, будут начаты ремонтные работы на проезжей части улицы Кр. Барона на участке от улицы Гертрудес до улицы Бривибас. В свою очередь, в понедельник, 10 апреля, начнут ремонтировать участок от бульвара Аспазияс до улицы Гертрудес.

Во время ремонтных работ, возможно, временно будет ограничено движение. Водителей призывают с понимаем отнестись к ситуации и следовать установленным знакам. Также в РД обращают внимание на то, что в тех местах, где будет заменена брусчатка, какое-то время будет оставаться песок. Это необходимо, чтобы заполнить швы в брусчатке.

Ремонтные работы планируется завершить до конца апреля.

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