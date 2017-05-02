ВИДЕО: Красиво. Белоснежные лебеди кружатся в танце

DELFI Репортер |





Настоящий лебединый балет на реке Вецдауагава на днях наблюдала Лаума. "Я проезжала мимо на машине и как раз слушала музыку, поэтому решила остановиться и заснять этот магический танец", - пишет читательница, добавляя, что белоснежные птицы еще долго кружились на воде, взмахивая крыльями. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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