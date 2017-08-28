Читатель DELFI Репортера Андрей стал свидетелем того, как во время циркового представления в Лиепае, зебры кинулись со сцены в зал на зрителей.

"В том году в Лиепаю приезжал передвижной цирк "Мега цирк ". Его большой шатер поднимался на площади Куршу. Представления продолжались полторы недели – с 3 по 13 августа, - рассказывает Андрей.

В цирке демонстрировали выступления с замученными дрессированными животными, которые во время представления отказывались выполнять команды дрессировщика, при этом не были соблюдены правила безопасности. В результате измученные зебры, с выпирающими ребрами, во время представления бросились со сцены в зал на зрителей первых рядов. Никто серьезных травм не получил, но люди сильно испугались. Кто-то после этого перебрался на последние ряды, а кто-то и вовсе покинул представление.

Сколько еще будет продолжаться издевательство над животными, которые содержатся в невыносимых условиях?"

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