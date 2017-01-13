DELFI Репортер неоднократно призывал читателей быть осторожными и внимательными вблизи учебных заведений. Сбавьте скорость, пропустите ребенка. Видео, которое наш постоянный читатель снял сегодня утром, мягко говоря, шокирует.

Видео было снято в 8 часов утра в Вецмилгрависе, на улице Скую. По словам читателя, утром там всегда полно детей - кто в школу идет, кто с родителями в детский сад. "Сегодня утром, проезжая по этой улице, остановился у пешеходного перехода, чтобы пропустить школьницу. На встречке с этой же целью остановилась машина Государственной полиции", - рассказывает мужчина.

Как только девочка собиралась ступить на "зебру", на дорогу выскочил минивэн. Водителя ничуть не смутило, что он одним махом грубо нарушает сразу несколько правил дорожного движения. Причем на глазах у полицейских.

Впрочем, стражи порядка сделали вид, что ничего не произошло. Подождав, пока девочка перейдет дорогу, они как ни в чем не бывало поехали по своим делам. "Вероятно, они так спешили на утренний кофеёчек, что закрыли на всё глаза и поехали дальше. Молодцы ребята, я в вас теперь верю ещё больше, - пишет постоянный читатель.

Водителю минивэна хочется сказать следующее: те три секунды, которые вы выиграли, совершив этот манёвр, могли закончиться для кого-то трагедией, а для вас, например, небом в клеточку, если бы что-то пошло по-другому. А вот школьнице респект. Как что-то чувствовала, и, пока полностью не убедилась, что переход безопасен - с места не сдвинулась. Молодец. Отдельное спасибо родителям за такое воспитание".

P.S.: "Кстати, у этого перехода раньше утром постоянно дежурил представитель муниципальной полиции, но в последнее время я его там не наблюдаю. Финансирование RPP вроде не сокращали, куда пропал постовой?"

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