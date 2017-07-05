"Уважаемые читатели, а вы обращали внимание на то, как ведёт себя поток машин, если рядом едет экипаж дорожной полиции? Автовладельцы вмиг становятся ярыми приверженцами строгого соблюдения правил и едут не более 50 км/час. А некоторые, наиболее рьяные адепты, стараясь доказать свою преданность ППД, движутся даже 40-45 км/час. Но нет правил без исключений", - пишет Игорь.

"Посмотрите, как водитель поворачивает через двойную сплошную, несмотря на то, что буквально на хвосте у него "висит" полицейский микроавтобус. У меня единственная версия - нерадивый шофёр просто не посмотрел в зеркало заднего вида. Ну не стал бы он так нагло нарушать правила. В любом случае водителю-нарушителю повезло, полицейские ехали по другим, более важным делам. На этот раз принцип неотвратимости наказания не сработал. До следующего нарушения".

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