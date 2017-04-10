ВИДЕО: Мужчина решил "пропылесосить" улицу Чака?

В минувшую пятницу на улице Чака в Риге можно было наблюдать странную картину: мужчина, вооружившись ветродувом, возможно, пытался почистить тротуар. Однако попытка явно не увенчалась успехом. Как только мужчина включил прибор, вокруг него поднялось огромное облако пыли. "Перед тем как я начала снимать, все было еще страшнее", - пишет шокированная Дайга.