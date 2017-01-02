В субботу днем, 31 декабря, неизвестный мужчина копался в ящике с вещами, который установлен у торгового центра Atrium Azur в рамках благотворительной акции.

"Перед тем как что-то жертвовать бедным, подумайте, стоит ли это делать торгового центра Azur. Сами видите, как на вашей доброте могут наживаться", - пишет Юрис, приславший в редакцию это видео.

"При этом в магазине было полно людей, а этот спокойно стоит и копается в ящике. Мало того, в магазине есть видеокамеры и полно охранников, за что им только зарплату платят? - не может успокоиться читатель. - Если по-другому никак, то пускай этот ящик ставят внутри магазина. Иначе я просто не вижу во всем этом смысла. У меня сразу возникает вопрос - а насколько безопасно оставлять у этого магазина машину?"

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