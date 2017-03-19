В воскресенье в Риге на волнорезе на Мангальсале на берегу был замечен тюлененок.

Видео с тюлененком прислал читатель Delfi Бернардс.

В марте на морском побережье довольно часто можно встретить молодых тюленей.

Специалист Рижского зоопарка Марис Лиелкалнс пояснил, что при встрече с тюлененком надо оценить состояние его здоровья: примерную длину тела, упитанность или худобу, наличие ран. Если с вами собака, то обязательно надо взять ее на поводок. Также следует отойти от тюленя подальше, чтобы не нервировать животное.

"Тогда надо звонить специалистам Управления охраны природы по телефону 29198590. Специалисты решат, что делать дальше, оставить тюлененка на месте, переместить в более тихое место или доставить в Рижский зоопарк", - говорит Марис Лиелкалнс.

Тюлененка нельзя кормить, сталкивать в воду и пытаться самостоятельно переместить его.