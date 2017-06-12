ВИДЕО: На привокзальной площади гуляет мама-утка с детками

В субботу, в самом сердце Риги, на оживленной привокзальной площади, прохожие с умилением наблюдали за утиной семьей. "Впрочем, утка собиралась показать детям плохой пример - она попыталась нарушить правила дорожного движения и перейти дорогу с оживленным движением. Но ее вовремя "перенаправили" в туннель, а потом проводили до канала", - написал автор видеоролика Янис.