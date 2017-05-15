Во время автопробега или "Заезда единства", как его называют сами организаторы, по улицам Риги проехала колонна автомобилей и мотоциклов с поднятыми флагами. Участвовать мог любой желающий. Это видео Виктор снял на Румбуле - это был своего рода промежуточный этап заезда, во время которого участники смогли передохнуть и снова выстроиться в ровную автоколонну, чтобы отправиться дальше по намеченному маршруту.

В этом году мероприятие прошло не только в столице, но также в Елгаве, Лиепае, Озолниеках, Алуксне, Тукумсе и Саласпилсе. В прошлом году в акции приняли участие более 220 автомашин.

"Латыши - сильный и единый народ, что мы доказывали уже не раз. В то время, когда наше общество раскалывают с помощью противоречивой информации, необходимо как можно чаще собираться вместе, укреплять чувство патриотизма к своему государству, с честью держать наши государственные символы. Во время этого мероприятия каждый участник сможет ощутить чувство единства и воодушевления за то, что у нас есть свой флаг, который мы с гордостью несем", - отметил организатор автопробега, депутат Сейма от Национального блока Янис Домбрава.

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