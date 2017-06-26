В воскресенье, 26 июня, очевидец заснял аварию двух автомобилей на перекрестке улиц Крустпилс и Катлакална в Риге.
ДТП произошло в 19:13.
"Нужно было останавливаться на красный свет светофора или нет?", - пишет автор видео.
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