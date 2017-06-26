ВИДЕО: "Нужно ли было останавливаться на красный?". Очевидец запечатлел аварию на ул. Крустпилс

DELFI Aculiecinieks |





В воскресенье, 26 июня, очевидец заснял аварию двух автомобилей на перекрестке улиц Крустпилс и Катлакална в Риге. ДТП произошло в 19:13. "Нужно было останавливаться на красный свет светофора или нет?", - пишет автор видео.

14 ПОДЕЛИЛИСЬ

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.