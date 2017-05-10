ВИДЕО ОЧЕВИДЦА: 9 мая в магазине Prisma в Иманте

DELFI Репортер |





Вот так выглядел магазин Prisma в Иманте во вторник, 9 мая - за день до окончания распродажи. "Это все, что осталось. Распродажа должна продолжиться сегодня, 10 мая", - поделился с порталом delfi.lv Патрик. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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