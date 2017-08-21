Судя по видео, которое в редакцию прислал Эдгар, перед тем как влететь в стену дома в Скривери, водитель Opel Frontera чуть не устроил аварию.

На видео видно, что водитель очень медленно и неуверенно выезжает на главную дорогу. "Такое ощущение, что он то ли заснул, то ли пьяный", - говорит Эдгар. Через несколько минут машина на полной скорости врезается в стену жилого дома.

DELFI уже сообщал о том, что в субботу, 19 августа, неосмотрительный водитель на полной скорости потерял управление и врезался на своем авто в стену дома, пробив большую дыру. За рулем Opel Frontera сидел мужчина 1977 года рождения. Его пришлось госпитализировать.

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