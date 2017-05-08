Многие наверно уже успели заметить, что на поле возле перекрестка улиц Юглас и Бикерниеку много строительной техники и вовсю кипит работа. Как выяснил DELFI Репортер, начались подготовительные работы для строительства магазина IKEA. При этом читателей волнует вопрос, что будет с домом, который находится прямо посреди строительной площадки.

В компании IKEA Baltic порталу DELFI подтвердили, что в Стопиньском крае начались строительные работы. "Мы начали подготовительные работы для реализации проекта", - сообщила PR менеджер IKEA Baltic Снегуоле Матонене.

На видео, которое в редакцию прислал читатель (видео DNP Videoblog) видно, что на территории, где планируется строить магазин, находится дом с прудом. "Невероятно! Неужели этот красивый дом будут сносить?" - спрашивает читатель. Как оказалось, компания его выкупила. "Этот дом был куплен и будет снесен", - отметила Снегуоле Матонене.

Как уже сообщал DELFI, в марте завершилось обсуждение строительства магазина IKEA в Стопиньском крае у границы с Ригой, и принято решение о том, что будет выдано соответствующее разрешение на строительство. Инвестиции в проект составляют 60 миллионов евро.

В здании будет три надземных этажа и один подземный. В западной части здания будет размещаться экспозиционный зал самообслуживания на одном этаже, в восточной части - торговый зал на двух этажах. Общая площадь здания составит 34 000 квадратных метров, в магазине будет создано примерно 300 рабочих мест.

Рижская IKEA фактически будет находиться за пределами столицы - в Стопиньском крае, но в реальности - это окраина города, перекресток улиц Юглас и Бикерниеку, неподалеку от Детской больницы Gaiļezers и магазина Rimi Biķernieku. Примерное расстояние от центра города до магазина - восемь километров.

Рига примет участие в расширении улиц, прилегающих к магазину, так как необходимо увеличить их пропускную способность. Дорожно-строительные работы в районе магазина начнутся уже летом нынешнего года, поэтому в это время на улицах в этом месте могут возникнуть транспортные заторы.

Заказчиком строительных работ является фирма Verus Praedium. Управлять магазином будет фирма Paul Mason Properties на основании договора о франшизе с зарегистрированной в Исландии компании Inter IKEA Systems BV.

Планируется, что свои двери для покупателей магазин IKEA распахнет в конце августа 2018 года.

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