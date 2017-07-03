Янис поделился видео, на котором некий молодой человек решил испытать судьбу. "Судя по окрестностям это железнодорожная станция Чиекуркалнс", - пишет очевидец. Молодой человек в капюшоне перебегает через железнодорожные пути прямо перед электричкой.

От редакции: то что делает этот молодой человек очень глупо. Тормозной путь поезда, в зависимости от того, везет он пассажиров или груз, составляет как минимум 200 метров и может достигать одного километра. То есть даже при очень большом желании, машинист не сможет сразу остановить многотонную махину. Результат столкновения человек с поездом, как правило, один.

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