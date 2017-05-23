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ВИДЕО: Под Кекавой обнаружен "край Земли"(3)
Читатель DELFI Роман при помощи дрона снял неподалеку от Рижской ГЭС впечатляющее видео, сообщает Delfi Aculiecinieks. Примерно так мог бы выглядеть "край Земли", если бы он находился в Кекавской волости.
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